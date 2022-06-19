مسؤول اوكراني: صواريخ روسية تدمر مستودع لتخزين الوقود شرق البلاد

قال رئيس الإدارة الإقليمية في رسالة عبر الإنترنت إن مستودعا لتخزين الوقود في بلدة نوفوموسكوفسك بشرق أوكرانيا انفجر الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين، وذلك بعد أن أصيب في وقت سابق بثلاثة صواريخ روسية.

وقال فالنتين ريزنيشنكو الليلة الماضية إن 11 شخصا أصيبوا في الضربة نفسها.

وذكر ريزنيشنكو في ساعة مبكرة من صباح الأحد أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق الناجم عن الضربة الصاروخية بعد نحو 14 ساعة من وقوعها، وتقع نوفوموسكوفسك إلى الشمال الشرقي من العاصمة الإقليمية دنيبرو.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية الأحد إن الوضع شمالي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، صعب للغاية حيث تحاول القوات الروسية الاقتراب من أجل قصف المدينة مرة أخرى.

وأبلغ فاديم دنيسينكو مستشار وزير الداخلية التلفزيون الأوكراني “تحاول روسيا جعل خاركيف مدينة على خط المواجهة”.