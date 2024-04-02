الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولان أمريكيان: واشنطن لم تُخطر سلفا بالهجوم على سفارة إيران في دمشق

منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بما تقول إيران إنها غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق والتي أدت إلى مقتل اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين عسكريين.

وذكر أحد المسؤولَين أن قبل وقوع هجوم أمس الاثنين بوقت قصير قالت إسرائيل للولايات المتحدة إنها ستنفذ عملية في سوريا، لكنها استخدمت لغة مبهمة لم تحدد فيها هدفا.

وقال المسؤول الثاني في وقت متأخر أمس الاثنين إن إسرائيل “لا تخطرنا سلفا بهذه الهجمات”.

وطلب كلا المسؤولين عدم نشر اسميهما.

وذكرت إيران اليوم الثلاثاء أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي دمر القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السودان يعلق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في البلاد
السودان يُعلق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في البلاد
احتراق مشفى في غزة
غزة تحت النار
بالفيديو.. طبيب يصف أهوالاً رآها داخل مجمع الشفاء في غزة
أحمد الطيبي
غزة تحت النار
بالفيديو.. نائب في الكنيست يُفند هدف إقرار قانون حظر "الجزيرة" في إسرائيل

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد!