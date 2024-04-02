مسؤولان أمريكيان: واشنطن لم تُخطر سلفا بالهجوم على سفارة إيران في دمشق

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بما تقول إيران إنها غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق والتي أدت إلى مقتل اثنين من جنرالاتها وخمسة مستشارين عسكريين.

وذكر أحد المسؤولَين أن قبل وقوع هجوم أمس الاثنين بوقت قصير قالت إسرائيل للولايات المتحدة إنها ستنفذ عملية في سوريا، لكنها استخدمت لغة مبهمة لم تحدد فيها هدفا.

وقال المسؤول الثاني في وقت متأخر أمس الاثنين إن إسرائيل “لا تخطرنا سلفا بهذه الهجمات”.

وطلب كلا المسؤولين عدم نشر اسميهما.

وذكرت إيران اليوم الثلاثاء أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي دمر القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.