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مسؤولان أمنيان: اختطاف كويتيين اثنين في صحراء العراق

منذ 8 دقائق
العراق والكويت

العراق والكويت

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قال مسؤولان أمنيان الاثنين إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق أمس الأحد 24\12\2023، وأضافا أن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين.

وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.

وأضاف المصدران الأمنيان أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.

وقال أحد ضباط الشرطة لرويترز “كان الصيادان الكويتيان يتحركان في منطقة صحراوية مترامية الأطراف وهو أمر خطير للغاية لأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال ينشط هناك. نريد أن نعرف أولا ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة”.

    المصدر :
  • رويترز

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