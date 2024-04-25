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مسؤولان أمنيان: العراق يعدم 11 مدانا بالإرهاب

منذ ساعتين
علم العراق

علم العراق

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قال مسؤولان أمنيان محليان الخميس إن العراق أعدم شنقا 11 من المتشددين الذين أُدينوا بتهم إرهاب.

وقال ضابط في شرطة السجن ومسؤول أمني محلي إن عمليات الإعدام نُفذت الاثنين في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وإن جميع الذين أُعدموا مواطنين عراقيين. ورفضا كشف اسميهما لأنهما غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وأضافا أن الرجال الأحد عشر أدينوا بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية والمشاركة في “أعمال إرهابية”.

وفي تقرير صدر أمس الأربعاء 24\4\2024، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا نظرا “لانعدام الشفافية المثير للقلق” فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وقدم العراق مئات من المتشددين المشتبه بهم للمحاكمة ونفذ عدة عمليات إعدام جماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة بين 2014 و2017.

    المصدر :
  • رويترز

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