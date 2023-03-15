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مسؤولان: أنقرة تعتزم الموافقة على طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي

منذ ساعة واحدة
علم فنلندا

علم فنلندا

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قال مسؤولان تركيان لرويترز الأربعاء إن أنقرة تعتزم الموافقة على طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي بشكل مستقل عن السويد قبل انتخابات برلمانية ورئاسية من المقرر أن تجرى في 14 مايو\أيار.

وأضافا أن من المرجح أن يصدق البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي قبل ختام جلساته في منتصف أبريل\نيسان استعدادا للانتخابات.

هذا وأفادت الرئاسة التركية الأربعاء أن رئيس فنلندا سولي نينيستو يعتزم زيارة تركيا الأسبوع الجاري لمناقشة طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة في بيان “ستتم مناقشة العلاقات الثنائية بالإضافة إلى طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي في الاجتماعات التي ستعقد في إسطنبول”.

    المصدر :
  • رويترز

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