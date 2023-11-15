البحرية الأميركية تسقط مسيرة انطلقت من اليمن

أفاد مسؤولان أميركيان لرويترز، يوم الأربعاء، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، وذلك فيما يبدو أنها المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع صراع إسرائيل وحركة حماس.

وذكر المسؤولان بشرط عدم نشر اسمهما أن المدمرة الأميركية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق من صباح اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي.

ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشنت الجماعة عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر، مما يسلط الضوء على خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون: “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي نشاط يقوم به الحوثيون، منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص.

وكثفت إسرائيل هجومها على غزة منذ ذلك الحين، ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 11 ألف شخص في القطاع المحاصر.