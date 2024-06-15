مسؤولان بالأمم المتحدة: "سوء تقدير" قد يوسع دائرة الصراع بين حزب الله وإسرائيل

حذر مسؤولان في الأمم المتحدة بلبنان اليوم السبت 15 حزيران/يونيو 2024، من أن هناك خطرا “حقيقيا للغاية” من أن يؤدي أي سوء تقدير على الحدود الجنوبية للبنان إلى نشوب صراع أوسع نطاقا بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ورئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو إنهما “يشعران بقلق عميق” حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة.

وأطلق حزب الله الأسبوع الماضي وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة هو الأكبر منذ بدء تبادل إطلاق النار مع القوات الاحتلال قبل ثمانية أشهر بالتزامن مع بدء الحرب على غزة.

وقال المسؤولان في بيان مكتوب اليوم “خطر أن يكون هناك سوء تقدير يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع نطاقا حقيقي للغاية”.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تنهي أعمال القتال على الحدود الجنوبية للبنان. ويقول حزب الله إنه لن يوقف إطلاق النار ما لم يتوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.