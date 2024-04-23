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مسؤولان بالأمم المتحدة يحثان بريطانيا على إعادة النظر في خطة نقل لاجئين لرواندا

منذ 37 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلا من نقلهم.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

    المصدر :
  • رويترز

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