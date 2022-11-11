مسؤولان: رئيس الاتحاد الأفريقي يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين

قال مسؤولان حكوميان الجمعة إن رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس السنغالي ماكي سال يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المرتقبة في بالي بإندونيسيا.

وذكر أحد المسؤولين أن سال سيحضر القمة بصفته ممثلا للاتحاد الأفريقي وكذلك لبلده.

وتجري السنغال مناقشات مع أعضاء مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية بخصوص اتفاق لدعم تحولها نحو الطاقة منخفضة الكربون.

وتأسست ما يطلق عليها شراكات التحول العادل في الطاقة في اتفاق جنوب أفريقيا في العام الماضي، مع توفير بلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لتمويل تسريع تحولها بعيدا عن طاقة الفحم.

وقال المسؤول “سيحضر المؤتمر وأحد بنود جدول الأعمال سيكون مناقشة شراكات التحول العادل في الطاقة في السنغال مع شركاء مجموعة العشرين”.