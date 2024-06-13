مسؤولان محليان: مقتل أكثر من 20 شخصاً شرق الكونغو

قال مسؤولان محليان في جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس إن أكثر من 20 شخصا سقطوا قتلى في إقليم شمال كيفو بشرق البلاد أمس الأربعاء على يد من يشتبه بأنهم متمردون إسلاميون.

ووقع الهجوم في قرية مايكينغو بمنطقة لوبيرو.

وقال ألين كيويوا رئيس الإدارة المحلية بمنطقة لوبيرو إن التقارير صباح اليوم الخميس 13\6\2024 تحدثت عن عدد قتلى يتراوح بين 20 إلى 30 شخصا. وحمّل القوات الديمقراطية المتحالفة مسؤولية الهجوم.

والقوات الديمقراطية المتحالفة هي جماعة متمردة على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بدأت شن تمرد في أوغندا لكنها تدير عملياتها من غابات شرق الكونغو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال ماكير سيفيكونولا وهو مسؤول محلي آخر إن 25 شخصا قُتلوا من بينهم ست نساء، واتهم الجماعة ذاتها بالوقوف وراء الهجوم.

وأضاف أن منفذي الهجوم طلبوا من السكان التجمع في سوق لعقد اجتماع ثم اعتدوا على الحشد بالأسلحة النارية والمناجل.

وأشارت أصابع الاتهام إلى القوات الديمقراطية المتحالفة في مقتل أكثر من 80 شخصا خلال هجمات مماثلة على قرى في الإقليم نفسه الأسبوع الماضي.