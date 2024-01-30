الثلاثاء 18 رجب 1445 ﻫ - 30 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولة أمريكية: الولايات المتحدة لا تنوي سحب قواتها من سوريا

منذ 36 دقيقة
نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند

نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند

A A A
طباعة المقال

أكّدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/يناير، أن بلادها لا تنوي سحب قواتها من سوريا.

وجاء هذا التصريح في حديث أدلت به نولاند، التي قامت هذه الأيام بزيارة إلى تركيا، لقناة CNN Turk، ردا على طلب تعليق على تقارير عن نية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقالت نولاند: “أولا، دعيني أوضح هذا الأمر. الولايات المتحدة لن تنسحب من سوريا.. كما يتضح من الأحداث المأساوية التي وقعت أمس في كنيسة باسطنبول، لا يزال تنظيم داعش ينشط في أماكن كثيرة، ونحن شركاء (مع تركيا) في الحرب ضد الإرهاب منذ عقود”.

وتابعت: “يجب أن يستمر هذا التعاون) مع تركيا، سواء في العراق أو سوريا.. رغم أننا لا نتفق أحيانا على كيفية إدارة هذه المعركة، إلا أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا.. نحن بحاجة لبعضنا البعض”.

وذكرت نولاند أن من المواضيع التي تناولتها محادثتها في تركيا، “إعادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وإقامة حوار حول المسار الذي يجب اتباعه في سوريا، لأن لدى الجانبين مصالح مهمة هناك، وخاصة في مكافحة الإرهاب”.

المصدر: CNN TURK

    المزيد من أخبار العالم

    خط أنابيب للهيدروجين
    مشروع أوروبي لنقل "وقود المستقبل" إلى فنلندا وبولندا وألمانيا ودول البلطيق
    جيش السويد
    السويد تعد تعليمات أكثر صرامة للسكان استعداداً للحرب
    البريطاني "كريم خان" رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية
    اشتباكات السودان
    مدعي الجنائية الدولية: نعتقد أن طرفي حرب السودان يرتكبان جرائم في دارفور

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة