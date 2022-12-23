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مسؤولة فرنسية: إطلاق النار وقع في مركز للاجئين الأكراد

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 2:57 مساءً
من موقع اطلاق النار في باريس

من موقع اطلاق النار في باريس

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قالت رئيسة بلدية الدائرة العاشرة في باريس للصحفيين إن حادث إطلاق النار الذى وقع الجمعة كان في مركز كردي محلي.

وقالت رئيسة البلدية ألكسندرا كوردبرد إن “إطلاق النار وقع في مركز للجالية الكردية في شارع دونجان وكذلك في مطعم يواجه المركز الكردي ومحل لتصفيف الشعر”.

ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الجمعة أن الرجل الذي اعتقل في حادث إطلاق نار في باريس التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل معروف للسلطات الفرنسية وهاجم مخيما للمهاجرين قبل عام.

هذا وأكد في وقت سابق مصدر في الشرطة الفرنسية، مقتل شخصين وإصابة 4 على إثر إطلاق نار في باريس، فيما جرى توقيف مشتبه فيه، الجمعة.

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