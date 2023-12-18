الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولون أمريكيون: سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2023 1:09 مساءً
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز اليوم الاثنين 18\12\2023 إن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم الاثنين في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر “لا يمكنها أن تبقى دون رد”، بعد سلسلة عمليات نفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت كولونا خلال زيارتها تل أبيب الثلاثاء إن “هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى دون رد”، مؤكدة: “نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا” من بينها دور “دفاعي لمنع تكرار ذلك”، وفق فرانس برس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
المعارك مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صفقة الآن ليس غداً.. إعلام إسرائيلي: نحن نسير من مأساة إلى مأساة منذ 7 أكتوبر
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
غزة تحت النار
أبو الغيط: الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال في غزة تعكس "خطة شيطانية واضحة"

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!