مسؤولون أمريكيون: سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز اليوم الاثنين 18\12\2023 إن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم الاثنين في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة يو.إس.إس كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

وفي وقت سابق حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من أن الهجمات في البحر الأحمر “لا يمكنها أن تبقى دون رد”، بعد سلسلة عمليات نفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت كولونا خلال زيارتها تل أبيب الثلاثاء إن “هذه الهجمات لا يمكنها أن تبقى دون رد”، مؤكدة: “نحن ندرس خيارات عدة مع شركائنا” من بينها دور “دفاعي لمنع تكرار ذلك”، وفق فرانس برس.