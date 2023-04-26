مسؤولون أمريكيون: طالبان قتلت "العقل المدبر" لهجوم مطار كابول

قال مسؤولون أمريكيون إن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية كان “العقل المدبر” وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء الأمريكية من البلاد.

ووقع التفجير في 26 أغسطس\آب 2021 بينما كانت القوات الأمريكية تحاول مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك. وأدى الهجوم لتفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء 25\4\2023 “كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات”، مشيرا إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.

وولاية خراسان الإسلامية هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان ويعادي حركة طالبان. وظهر المقاتلون الموالون لتنظيم الدولة في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014 وانتقل تأثيرهم فيما بعد لمناطق أخرى.