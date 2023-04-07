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مسؤولون أميركيون: روسيا قد تكون وراء تسريب وثائق عسكرية أميركية

منذ 6 دقائق
الكرملين

الكرملين

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رجح ثلاثة مسؤولين أميركيين أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب عدة وثائق عسكرية سرية أميركية على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى.

وذكر المسؤولون أن الوثائق جرى تعديلها فيما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية، وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في أمر التسريب نفسه.

وطلب المسؤولون عدم نشر هوياتهم نظرا لحساسية الأمر ورفضوا مناقشة تفاصيل الوثائق.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن التعليق على صحة الوثائق المنشورة على مواقع من بينها تويتر وتيليغرام وتحمل تاريخ الأول من آذار (مارس) وأختاما تشير لتصنيفها بأنها “سرية” و”سرية للغاية”.

وتسريب مثل تلك الوثائق الحساسة أمر غير معتاد بالمرة ومن شأنه أن يؤدي تلقائيا لفتح تحقيق.

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