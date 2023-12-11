مسؤولون: إصابات وتضرر بنايات في هجوم جوي روسي على كييف

أفاد مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجوما جويا على المدينة أثناء الليل، وأضافوا أن حطام الأسلحة التي تم إسقاطها سقط على عدد من المناطق وتسبب في إصابة شخصين وألحق أضرارا بمبنى سكني واحد على الأقل.

وكتب فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف في رسالة على تطبيق إنستجرام أن رجلا وامرأة أصيبا بجروح ناتجة عن شطايا في منطقة دارنيتسكي في جنوب شرق المدينة.

وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في هولوسيفسكي في جنوب غرب كييف حيث سقط جزء من صاروخ على سطح بناية سكنية وتسبب في اشتعال النيران التي تم إخمادها على الفور.

وذكر سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي “أسقطت هدفين للعدو”، مشيرا أيضا إلى أن روسيا هاجمت كييف بصواريخ.

وسمع شهود من رويترز عددا من الانفجارات المدوية بعد الرابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) مباشرة.

ولم يتضح حتى الآن نطاق الهجوم ولا حجم الضرر الناتج عنه.