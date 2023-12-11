الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولون: إصابات وتضرر بنايات في هجوم جوي روسي على كييف

منذ 12 دقيقة
قصف روسي على كييف- أرشيفية

قصف روسي على كييف- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجوما جويا على المدينة أثناء الليل، وأضافوا أن حطام الأسلحة التي تم إسقاطها سقط على عدد من المناطق وتسبب في إصابة شخصين وألحق أضرارا بمبنى سكني واحد على الأقل.

وكتب فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف في رسالة على تطبيق إنستجرام أن رجلا وامرأة أصيبا بجروح ناتجة عن شطايا في منطقة دارنيتسكي في جنوب شرق المدينة.

وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في هولوسيفسكي في جنوب غرب كييف حيث سقط جزء من صاروخ على سطح بناية سكنية وتسبب في اشتعال النيران التي تم إخمادها على الفور.

وذكر سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي “أسقطت هدفين للعدو”، مشيرا أيضا إلى أن روسيا هاجمت كييف بصواريخ.

وسمع شهود من رويترز عددا من الانفجارات المدوية بعد الرابعة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) مباشرة.

ولم يتضح حتى الآن نطاق الهجوم ولا حجم الضرر الناتج عنه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بحر الصين الجنوبي
الفلبين: تصرفات الصين "العدوانية" في بحرها الجنوبي "تصعيد خطير"
النفط
النفط يواصل مكاسبه مع سعي الولايات المتحدة لشراء احتياطيات استراتيجية
علم بريطانيا
بريطانيا تلاحق الشركات التي تتهرب من العقوبات على روسيا

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
غزة تحت النار
فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام