الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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مسؤولون: انتشال جميع العمال المحاصرين داخل نفق في منطقة الهيمالايا

منذ 14 دقيقة
جبال الهيمالايا

جبال الهيمالايا

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قال مسؤولون في الهند الثلاثاء إن رجال الإنقاذ انتشلوا جميع عمال البناء البالغ عددهم 41 الذين كانوا محاصرين داخل نفق منهار في منطقة جبال الهيمالايا منذ 17 يوما، بعد أن أمضوا ساعات في تفتيت الصخور والكتل الخرسانية والتربة للوصول إليهم.

وبدأت عملية إجلاء العمال بعد أكثر من ست ساعات من نجاح رجال الإنقاذ في تجاوز الحطام في النفق الذي انهار في 12 نوفمبر\تشرين الثاني بولاية أوتار كاند.

واستعان رجال الإنقاذ بنقالات ذات عجلات لسحب عمال البناء عبر أنبوب فولاذي عرضه 90 سنتيمترا، وانتهت العملية بالكامل في ساعة تقريبا.

وكانت سيارات الإسعاف قد اصطفت في وقت سابق عند مدخل النفق لنقل العمال إلى مستشفى يبعد نحو 30 كيلومترا.

وكان عمال البناء يحصلون على الطعام والماء والضوء والأكسجين والأدوية عبر أنبوب خلال وجودهم داخل النفق قبل إنقاذهم.

ولم تذكر السلطات سبب الانهيار لكن المنطقة معرضة للانهيارات الأرضية والزلازل والفيضانات.

    المصدر :
  • رويترز

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