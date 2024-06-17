مسؤولون بقطاع الصحة: استشهاد 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات تجارية

قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني لـ”رويترز” اليوم الاثنين: “إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة، وهو الطريق المخصص لسير الشاحنات التجارية”.

واستشهد ثلاثة مدنببن وأصيب أربعة آخرين، إحداها حرجة، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لعائلة مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان.

بالإضافة إلى ذلك، سُجل استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين جراء قصف منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وفي السياق، تقدمت عدد من الآليات العسكرية منذ صباح اليوم الاثنين في محيط مسجد مصعب بن عمير، تحت غطاء ناري كثيف من الآليات وطائرات “كواد كابتر” والمروحيات، جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وتجاه منازل المواطنين في محيط مسجد الأبرار جنوب شرق حي الزيتون، بينما استهدف قصف مدفعي جنوب حي الزيتون.

وبالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية، سمع دوي انفجارات عنيفة شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع وبمدينة رفح في جنوبه.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على المحافظة الوسطى وتم نسف مباني سكنية بشمال النصيرات في بلدة المغراقة مع تعرضها لاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية، التي قصفت أيضا شرق دير البلح، فيما أطلقت مروحية “أباتشي” النار تجاه شرق القرارة بشمال مدينة خانيونس.

وفي رفح قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في وسط المدينة، مع وقوع قصف مدفعي واشتباكات في وسط وغرب رفح.