الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولون بقطاع الصحة: استشهاد 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات تجارية

منذ 32 ثانية
A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني لـ”رويترز” اليوم الاثنين: “إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة، وهو الطريق المخصص لسير الشاحنات التجارية”.

واستشهد ثلاثة مدنببن وأصيب أربعة آخرين، إحداها حرجة، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لعائلة مقاط في محيط بركة الشيخ رضوان.

بالإضافة إلى ذلك، سُجل استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين جراء قصف منزل في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

وفي السياق، تقدمت عدد من الآليات العسكرية منذ صباح اليوم الاثنين في محيط مسجد مصعب بن عمير، تحت غطاء ناري كثيف من الآليات وطائرات “كواد كابتر” والمروحيات، جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار في حي الصبرة جنوب مدينة غزة وتجاه منازل المواطنين في محيط مسجد الأبرار جنوب شرق حي الزيتون، بينما استهدف قصف مدفعي جنوب حي الزيتون.

وبالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية، سمع دوي انفجارات عنيفة شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع وبمدينة رفح في جنوبه.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على المحافظة الوسطى وتم نسف مباني سكنية بشمال النصيرات في بلدة المغراقة مع تعرضها لاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية، التي قصفت أيضا شرق دير البلح، فيما أطلقت مروحية “أباتشي” النار تجاه شرق القرارة بشمال مدينة خانيونس.

وفي رفح قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في وسط المدينة، مع وقوع قصف مدفعي واشتباكات في وسط وغرب رفح.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الحرب في الضفة تحدث بهدوء.. ماذا يحصل في مدينة طولكرم؟
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج
أمين عام حلف الأطلسي: أكثر من 20 دولة ستنفق 2% على الأقل على الدفاع في 2024
الدنمرك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

الأكثر قراءة

ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة
مهمّة أميركية طارئة.. هذا هدفها
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
إسرائيل: حزب الله "يدفعنا نحو تصعيد خطير"