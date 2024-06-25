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مسؤولون تنفيذيون في "كورال إنرجي" يستحوذون على حصة مؤسس الشركة

منذ 18 دقيقة
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ذكر مصدر مطلع ووثائق اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الثلاثاء، أن “ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في شركة كورال إنرجي لتداول النفط استحوذوا على الشركة بعد شراء حصة المؤسس المتبقية البالغة 40 بالمئة”.

ولشركة كورال، التي أسسها طاهر جاراييف في 2010، مقرات في دبي وسنغافورة وتهدف إلى إطلاق مقر لها في سويسرا.

وأظهر بيان أرسل إلى بنوك الشركة اليوم الثلاثاء أن المسؤولين الثلاثة، الرئيس التنفيذي طلعت صفروف والمدير المالي أحمد كريموف وأنار مداتلي، انتهوا من شراء حصة جاراييف في وقت سابق من العام الجاري.

واستحوذ التنفيذيون الثلاثة بالفعل على 60 بالمئة من الشركة في 2023 قبل شراء الحصة المتبقية البالغة 40 بالمئة.

وأظهرت وثائق الشركة التي اطلعت عليها “رويترز” أن “دفع قيمة الصفقة من المتوقع إتمامه في وقت لاحق من العام، ولكن نقل الملكية تم بالفعل”.

وفي الفترة من 2021 إلى 2022، صعدت شركة كورال إنرجي لتصبح واحدة من المشترين الرئيسيين للخام والمنتجات النفطية الروسية، بما في ذلك منتجات شركة روسنفت العملاقة المملوكة للدولة. ويمثل النفط الروسي نحو ربع تداولات الشركة.

وحظرت قوى غربية واردات النفط الروسي لكن لا يزال من الممكن تداول الخام والوقود عالميا باستخدام خدمات غربية تطبق سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

    المصدر :
  • رويترز

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