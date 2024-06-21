مسؤولون: روسيا تشن هجوماً صاروخياً على كريفي ريه وأوديسا‭ ‬الأوكرانيتين

قال مسؤولون أوكرانيون: “إن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا اليوم الجمعة على مستودع لتخزين المواد الغذائية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا وموقع ترفيهي في ميناء أوديسا على البحر الأسود”.

وقال سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، عبر تطبيق “تيليغرام”: “إن شخصين أصيبا في الهجوم الذي وقع في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وسرعان ما أخمدت السلطات حريقا نشب جراء الهجوم”.

ونشر ليساك صورة على تيليجرام لمبنى تحول معظم أرجائه إلى أنقاض.

وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر: “إن الهجوم الصاروخي أصاب موقعا ترفيهيا”، مضيفا أن فرق الطوارئ سرعان ما أخمدت حريقا دون أن يصب أحد بجروح.