الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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مسؤولون: زيارة ولي العهد السعودي فرصة لمرحلة جديدة في العلاقات

منذ 9 دقائق
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك الاردني عبدالله الثاني

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك الاردني عبدالله الثاني

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قال مسؤولون إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل الثلاثاء إلى الأردن، مع تحسن العلاقات بعد سنوات من التوتر بسبب تباين وجهات النظر بشأن صراعات إقليمية وعدم الوفاء بوعود بتقديم المساعدة.

ويقول المسؤولون إن الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها الحاكم الفعلي للسعودية منذ ست سنوات، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأردني من الآثار الاقتصادية غير المباشرة لصراع أوكرانيا.

وقال مسؤول أردني كبير لرويترز “هذه فرصة لمرحلة جديدة في العلاقات الأردنية السعودية ولمواصلة برنامج للمشروعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة”.

ويأمل رؤساء الشركات والمسؤولون في أن تسفر الزيارة عن تحرير مشروعات استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الأقل وعدت بها السعودية في السنوات الماضية لكنها لم تُنفذ.

وأوقفت السعودية، التي أنقذت الأردن في وقت من الأوقات من خلال ضخ سيولة، الدعم المباشر لعمان، وقال مسؤولون إن المناقشات ستتطرق إلى المزيد من السبل لمساعدة اقتصاد الأردن الذي تضرر جراء ارتفاع أسعار الوقود وواردات الأغذية. ويستورد الأردن معظم احتياجاته من الطاقة.

وتراجعت العلاقات خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما شعر الأردن الحليف الوثيق للولايات المتحدة بأن علاقات الرياض القوية مع الإدارة الأمريكية قوضت دوره المحوري في صنع السلام بين العرب وإسرائيل.

ويقول المسؤولون إن متاعب الأردن الاقتصادية زادت مع توقف المنح الخليجية وعدم تلقي تمويل إضافي يذكر من المانحين الغربيين في السنوات القليلة الماضية لمواجهة بطء النمو وارتفاع معدل البطالة.

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