مسؤولون: سلاح الجو الأوكراني يسقط 16 طائرة مسيرة إيرانية الصنع

قال مسؤولون إقليميون وعسكريون الجمعة إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل في الهجوم الخامس هذا الأسبوع على منطقة أوديسا جنوب البلاد.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ منتصف يوليو\تموز عندما انسحبت موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق تيليغرام “خلال الليل، هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا للمرة الخامسة هذا الأسبوع”.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة أوديسا وطائرتين أخريين فوق منطقة ميكولايف. وأضافت أن الطائرات المسيرة انطلقت من روسيا ومن شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014.

وأوضح كيبر أن مبنى غير سكني تعرض لأضرار بسبب حطام طائرة مسيرة لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا في منطقة أوديسا.

وقال مسؤولون إقليميون إن روسيا هاجمت أيضا منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد ومنطقة سومي في الشمال الشرقي بالصواريخ مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين أصيبا في منطقة سومي ونشرت مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ وهم ينتشلون امرأة مصابة من حفرة أحدثها الانفجار.

وذكرت في بيان أنه تم إنقاذ امرأة عمرها 65 عاما ورجل عمره 70 عاما بعد أن تعرض مبنى سكني مكون من طابقين لأضرار.

ولم تعلق روسيا بعد على أحدث الهجمات.