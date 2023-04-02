الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولون صينيون يدعون لتشديد الإجراءات الحمائية لمواجهة الأزمة المالية

منذ 15 دقيقة
اقتصاد‭ ‬الصين ينتعش بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19

اقتصاد‭ ‬الصين ينتعش بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19

A A A
طباعة المقال

كتب ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي الصيني في نشرة (تشاينا فاينانشلز) التي يصدرها البنك أنه ينبغي على الصين تعجيل إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الأخرى الموضوعة لدرء المخاطر المالية والتخلص منها.

وورد في المقال أنه يجب على السلطات المالية تشديد الرقابة على دقة المواعيد الخاصة بالمؤسسات المالية لدرء المخاطر إن كانت ترغب في استخلاص دروس من أزمة بنك سيليكون فالي.

وكتب المسؤولون العاملون في مكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالبنك المركزي أنه ينبغي على الصين أيضا ترك منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل والسماح بفرض آلية للتعامل مع البنوك المثيرة للمتاعب بأسلوب سلس ومنظم من أجل درء المخاطر المنهجية بفاعلية.

وورد في المقال أن البنوك التجارية الصينية إجمالا في وضع جيد ومستقر.

وقال المسؤولون إنه يجب على الصين زيادة الاحتياطيات الرأسمالية المخصصة للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا ورواندا تبحثان خطة لترجيل اللاجئين
وزيرة داخلية بريطانيا: ترحيل المهاجرين إلى رواندا هو الحل المناسب
عناصر حزب الله في سوريا
تفاصيل هامة عن الغارات الإسرائيلية.. مرت فوق بيروت واستهدفت مواقع حزب الله في حمص
منشأة نفطية في كردستان
اتفاق مبدئي بين حكومة كردستان وبغداد لاستئناف صادرات نفط من شمال البلاد

الأكثر قراءة

مؤشر قياس الزلازل
زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت
الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً كبيراً من حياة البشر
الخطر قادم.. الذكاء الاصطناعي يرتكب أول جريمة بحق البشر!
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...