مسؤولون فلسطينيون: القوات الاسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

أفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة بأن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة السبت 22\10\2022، في حين قالت الشرطة إن فلسطينيا طعن إسرائيليا في القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تحاول احتجاز سيارة بعد أن عبر ركابها بشكل غير قانوني إلى إسرائيل، وأضاف أن السيارة أفلتت وصدمت جنديا وبعد ذلك “أطلق الجنود النار باتجاه السيارة”.

وقال مسؤولون في مستشفى فلسطيني إن أحد الركاب توفي في المستشفى، وقال والد الرجل لوكالة قدس نت للأنباء، وهي وكالة فلسطينية، إن نجله كان متوجها إلى عمله عندما أصيب بالرصاص، ولم يتضح ما إذا كان لديه تصريح دخول إلى إسرائيل.

وفي حادثة منفصلة بالضفة الغربية، قال مسؤولون دفاعيون إسرائيليون إن سائقا فلسطينيا صدم سيارته بكابينة حراسة مأهولة فيما وصفوه بهجوم مشتبه به.

وفي القدس، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار “وحيَّدت” فلسطينيا طعن إسرائيليا وأصابه بشكل بالغ، وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم المشتبه به وهو يرقد مصابا في ملعب كان أطفال يلعبون فيه كرة القدم بينما يقف شرطي مسلح بجانبه.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ شهور، وامتد في بعض الأحيان إلى القدس، بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة قمع في أواخر مارس\آذار ردا على سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون في إسرائيل.

وانهارت في 2014 محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ عقود وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ولا تظهر أي بوادر على إحيائها.

وتجري إسرائيل انتخابات في الأول من نوفمبر\تشرين الثاني يخوض خلالها رئيس الوزراء يائير لابيد، الذي أيد في سبتمبر\أيلول اتفاق الدولتين مع الفلسطينيين، منافسة مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.