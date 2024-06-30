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مسؤولون في كوريا الشمالية يبرزون تبجيلهم للزعيم كيم جونغ أون

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2024 9:52 صباحًا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

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نشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد صورا لمسؤولين يرتدون دبابيس صدر تحمل صورة الزعيم كيم جونغ أون في مناسبة عامة للمرة الأولى، في أحدث مظهر يبرز تبجيل شخصية الزعيم.

وخلال اجتماع مهم للحزب الحاكم في الدولة المنعزلة ترأسه كيم، وضع المسؤولون دبابيس صدر تحمل شعار الحزب من ناحية وأخرى تحمل صورة كيم على خلفية حمراء على شكل علم على الناحية الأخرى.

وسعت أسرة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية إلى تعزيز قبضتها على السلطة من خلال بناء هالة من التبجيل حول أفراد الأسرة.

وفي محاولة واضحة لترسيخ مكانة مساوية لتلك التي كان يتمتع بها كل من والده كيم جونج إيل وجده كيم إيل سونج الراحلين، نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية صورا للزعيم كيم تبرزه بجوار صور لهما في وقت سابق من هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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