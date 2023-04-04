مسؤولون: قرار أوبك+ قد يزيد الطلب على النفط الأمريكي

قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في صناعة النفط، الاثنين، إن تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة التي أجرتها مجموعة أوبك+ قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأمريكي في أوروبا وآسيا وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، أمس الأحد بخفض الإنتاج بداية الشهر المقبل بواقع 1.16 مليون برميل يوميا. قفزت أسعار النفط على أثر ذلك أكثر من ستة بالمئة اليوم الاثنين، مع ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80 دولارا للبرميل.

تشير التقديرات إلى أن قيود المنتجين في الشرق الأوسط ستجعل الأسواق تعاني من نقص متوسطه 2.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2023، وفقا لتقديرات مات هاجرتي، المدير الكبير في (بي.تي.يو أناليتيكس) لاستشارات الطاقة.

وقال يورج ليون، نائب الرئيس الأول لشركة ريستاد إنرجي لأبحاث السوق، “يمكننا أن نرى 200 ألف برميل إضافية بحلول نهاية العام” من المنتجين الأمريكيين. وثمة توقعات باحتمال تصدير إنتاج جديد إلى أوروبا.

أنتجت الولايات المتحدة قرابة 12.5 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، وفقا لأحدث البيانات الحكومية. وتشير تقديرات شركة (إنفرساس) لتكنولوجيا الطاقة إلى أن الإنتاج من المفترض أن ينمو في أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة 400 ألف برميل يوميا هذا العام، أي نحو نصف مستواه في 2019 قبل جائحة كورونا.

قال مايك أوستمان، الرئيس التنفيذي لشركة (تول سيتي إكسبلوريشن)، إن الشركات المدرجة في البورصة ستحافظ على الأرجح على مستويات الإنتاج حتى مع تجاوز العقود الآجلة للنفط الخام 80 دولارا للبرميل، لكن سيكون لدى الشركات الخاصة حافزا لتعزيز النشاط.

أضاف “هذا يجعل الاستثمار الجديد أكثر جاذبية قليلا”.

أمريكا في دائرة الضوء

توقف نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة في الربع الماضي وتحولت توقعات شركات الحفر إلى سلبية، وفقا لمسح أجراه مجلس الاحتياطي الاتحادي في دالاس. فقد أدت زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى خفض التدفقات النقدية.

قال مشاركون في السوق إن تخفيضات أوبك ستزيد الطلب على الخام الأمريكي المتوسط والعالي الكبريت، إذ تصبح خامات الشرق الأوسط أكثر تكلفة.

تطالب آسيا وأوروبا بالفعل بمزيد من الخام الأمريكي، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعديل خريطة تدفقات النفط. وأظهرت بيانات (فورتكسا) أن صادرات الخام الأمريكية المنقولة بحرا بلغت الشهر الماضي 4.74 مليون برميل يوميا، وهو أعلى إجمالي شهري منذ يناير كانون الثاني 2020 على الأقل.

قال روهيت راثود، كبير محللي سوق النفط في فورتسكا “من المفترض أن يبشر هذا التطور بالخير لصادرات النفط الخام الأمريكية القوية بالفعل مع زيادة صادرات الخام الكندية المتوسطة والعالية الكبريت من الولايات المتحدة من أجل إمداد السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص في الخام العالي الكبريت”.