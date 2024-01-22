مسؤولون: قوات أمريكية وبريطانية تنفذ جولة جديدة من الضربات في اليمن

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين الاثنين إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في أحدث تحرك ضد الجماعة المتحالفة مع إيران التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق قال قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الاثنين إن إيران “متورطة بشكل مباشر للغاية” في الهجمات على السفن التي نفذها الحوثيون مؤخراً.

لكن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية، لم يصل إلى حد القول إن طهران وجّهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومع ذلك، أقر كوبر في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

وقال في مقابلة عبر الهاتف: “من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ جيلين. الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي، ومن هنا كان الرد الدولي الذي أعتقد أنكم رأيتموه”.