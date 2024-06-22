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مسؤولون: مسيرات أوكرانية تعطل محطتي كهرباء في إنرهودار

منذ 8 دقائق
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

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قال مسؤولون عينتهم روسيا أمس الجمعة إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية أدت إلى تعطيل محطتين فرعيتين للكهرباء في إنرهودار، وهي البلدة التي تخدم محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقطعت الكهرباء عن معظم سكانها.

لكن مسؤولا في محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا وتضم ستة مفاعلات، قال إنها لم تتأثر بالعمل العسكري.

استولت القوات الروسية على المحطة في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات من آن لآخر بتعريض سلامتها للخطر. ولا تنتج المحطة كهرباء في الوقت الحالي.

وكتب إدوارد سينوفوز، المسؤول الكبير في إنرهودار، على تطبيق تيليجرام أن الهجوم الأخير ألحق أضرارا بالمحطة الثانية من محطتين فرعيتين تزودان المدينة بالكهرباء. وأضاف أن المحطة الفرعية الأخرى دمرت يوم الأربعاء.

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على الأحداث ولم يتسن لرويترز تأكيد التقارير بشكل مستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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