الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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مسؤولون من اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية لمناقشة تهديد كوريا الشمالية

منذ 5 دقائق
تعاون أمريكي لمواجهة خطر كوريا الشمالية

تعاون أمريكي لمواجهة خطر كوريا الشمالية

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أدان مسؤولون كبار من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية.

وجدد المسؤولون خلال لقائهم في اليابان تأكيدهم أن بلادهم ستواصل العمل معًا بشكل وثيق من أجل إخلاء الشمال من الأسلحة النووية.

وحضر الاجتماع في منتجع في محافظة ناغانو، الخميس، رئيس مكتب الشؤون الآسيوية والمحيطية بوزارة الخارجية اليابانية فوناكوشي تاكيهيرو والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم والممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون.

وصرح فوناكوشي أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل تهديدًا كبيرًا للسلام والاستقرار في المنطقة ، وهو يدينها بشدة.

واتفق هو ونظرائه على أن بلديهما سوف يواصلان العمل عن كثب معًا نحو نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية ، من خلال توسيع قدراتهما الرادعة والاستجابة ، فضلاً عن التنفيذ المطرد للعقوبات ضد كوريا الشمالية.

كما أكد المسؤولون الثلاثة أن الباب الدبلوماسي للحوار مع كوريا الشمالية مفتوح.

واتفقا على أنهما سيتعاونان في التحضير لقمة ثلاثية من المتوقع عقدها في الولايات المتحدة أواخر أغسطس بين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

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