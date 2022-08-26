مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد يجتمعون في مكان لم يُعلن عنه

يلتقي مسؤولون من تركيا وفنلندا والسويد في مكان لم يُعلن عنه بفنلندا الجمعة، لمناقشة مخاوف أمنية طرحتها تركيا قبل السماح للدولتين بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في وقت سابق إن الاجتماع الأول بين المسؤولين، يهدف إلى إقامة اتصالات وتحديد أهداف التعاون التي اتفقت عليها الدول الثلاث حين وقعت على مذكرة تفاهم في قمة الحلف بمدريد في نهاية شهر يونيو حزيران.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف ردا على غزو روسيا لأوكرانيا، لكن تركيا عارضت ذلك واتهمتهما بفرض حظر على تصدير أسلحة لأنقرة ودعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وطالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الدولتين بتسليم بلاده مشتبها بهم مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بينما تقول الدولتان إنهما لم توافقا على تسليم أشخاص بعينهم حين وقعتا على مذكرة التفاهم.

وظلت وزارة الخارجية الفنلندية متكتمة على اجتماع الجمعة ورفضت الكشف عن مكان انعقاده أو حتى توقيته.