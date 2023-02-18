مسؤولين صينيين في تايوان بأول زيارة منذ بدء جائحة كورونا

وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان اليوم السبت 18/2/2023 في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19، لحضور فعالية ثقافية في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان.

وسمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضي بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

ولم يرد ليو، الذي وصل إلى مطار سونغشان في وسط مدينة تايبه، على أسئلة الصحافيين. واستقلت مجموعته سيارة فان تحت حراسة مشددة.

ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو 12 من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبه ورددوا “تايوان والصين، دولتان منفصلتان” و”أيها الصينيون! ابتعدوا”، فيما هتفت مجموعة صغيرة أخرى مؤيدة للصين على طريق المطار ترحب بالمسؤولين الزائرين.

وقال رئيس مكتب جمهورية تايوان المؤيد للاستقلال تشيلي تشن إن الشعب التايواني مضياف للغاية ويرحب بالزائرين، لكنه عبر عن قلقه من أن سبب مجيء المسؤولين هو فرض السياسات الصينية في الجزيرة الديموقراطية.

وأضاف: “كل ما تفعله الصين هو لخدمة السياسة، وهدفهم بالتأكيد هو تكوين جبهة موحدة”، مشيراً إلى سياسة الصين لاستمالة غير الشيوعيين وشعب تايوان على وجه الخصوص.

وقال مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان إنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة طالما أنها تحافظ على عدم لفت الأنظار. وأبدى أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و”العلاقات الصحية والمنظمة” في المستقبل.

وصرح تشيانغ وان-ان رئيس بلدية تايبه من حزب المعارضة الرئيسي (كومينتانغ)، الذي يفضل إقامة علاقات وثيقة مع الصين، للصحافيين بأنهم “رحبوا كثيرا” بالوفد.

وقال تشيانغ إن الترتيبات الخاصة بالمجموعة ستتبع مبادئ “عدم لفت الأنظار والبساطة والأمن” كما حددها مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان.