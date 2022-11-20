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مسؤول أمريكي: أحبطنا هجوما لإيران على السعودية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 7:26 مساءً
بريت ماكغورك

بريت ماكغورك

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أعلن مسؤول أمريكي، الأحد، أن إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية، وأن التنسيق الأمني حال دون ذلك.

وقال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، في مؤتمر “حوار المنامة” السنوي في البحرين، إن القوات الأميركية “كشفت وردعت تهديدات وشيكة” من جانب إيران.

وأضاف أن “إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية.. ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل”.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية “متكاملة” للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط في وقت تتصاعد التوترات مع إيران.

وذكر المسؤول: “يتم الآن تنفيذ شيء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة”.

وصرح بأن بلاده تركز على ردع “التهديدات الوشيكة” في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة.

وفي الجلسة ذاتها، وصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، إيران بأنها “التهديد الأمني الأبرز لإسرائيل”.

وتقود إسرائيل هجوما دبلوماسيا مكثفا في الأشهر الأخيرة لمحاولة إقناع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية بعدم تجديد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإنهاء محادثات فيينا.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد أعلن خلال المؤتمر، السبت، أن قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة سوف تنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.

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