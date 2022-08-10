مسؤول أمريكي: التهم الموجهة لعضو بالحرس الثوري يجب ألا تؤثر على الاتفاق النووي

قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الاتهامات الموجهة لعضو في الحرس الثوري الإسلامي بتهمة التخطيط لقتل المسؤول السابق في البيت الأبيض جون بولتون يجب أن تؤثر على الدبلوماسية النووية مع إيران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “من وجهة نظرنا، ينبغي ألا يحدث ذلك”، مشيرا إلى أن وزارة العدل وجهت اتهامات لشهرام بورصافي بشكل مستقل عن الدبلوماسية الأمريكية مع إيران.

وتسعى واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أوقفت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

قالت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني وُجه له اتهام بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت وزارة العدل أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي، “حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو (ولاية) ماريلاند”.

المتهم لا يزال طليقاً

وتابعت “في حال إدانة ممثل الحرس الثوري الذي أراد اغتيال بولتون سيسجن 10 سنوات”، مبينة أن ضابط الحرس الثوري الذي حاول اغتيال بولتون لا يزال طليقا خارج أميركا.

كذلك قالت وزارة العدل أن إيران لها تاريخ من التآمر لاغتيال أشخاص على الأراضي الأميركية.