الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أمريكي: الجنود الروس المنسحبين قرب خاركيف غادروا أوكرانيا

منذ 5 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير،الاثنين، إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف وإن كثيرا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى روسيا.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، “بشكل عام، تقييمنا أن الأوكرانيين يحرزون تقدما بينما يقاتلون لتحرير واستعادة الأراضي في الجنوب والشرق”.

وقال “ميدانيا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق. عبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا”.

تعهد البيت الأبيض، الاثنين، بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش الأوكراني الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى بوسطن “سنترك لأوكرانيا وصف عملياتها، لكن من الواضح أن (قواتها) تقاتل بضراوة لاستعادة الأراضي”.

وأضافت “سنستمر في دعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي”.

روسيا تنسحب من خاركيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها‭ ‬من منطقة خاركيف أوبلاست المحتلة في أوكرانيا غربي نهر أوسكيل.

وأضافت الوزارة في تحديث دوري أن أوكرانيا استعادت أراض تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقالت الوزارة على تويتر إن “النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
أسعار النفط تغلق مرتفعة وسط مخاوف بشأن المعروض مع اقتراب الشتاء
الحرب في اليمن
مقتل 6 جنود في هجوم جديد للقاعدة جنوبي اليمن
علم التشيك
الحكومة التشيكية توافق على سقف لأسعار الكهرباء والغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
زياد أسود
زياد أسود خارج التيار الوطني الحر
بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟