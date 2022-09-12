مسؤول أمريكي: الجنود الروس المنسحبين قرب خاركيف غادروا أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير،الاثنين، إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف وإن كثيرا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى روسيا.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، “بشكل عام، تقييمنا أن الأوكرانيين يحرزون تقدما بينما يقاتلون لتحرير واستعادة الأراضي في الجنوب والشرق”.

وقال “ميدانيا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق. عبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا”.

تعهد البيت الأبيض، الاثنين، بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش الأوكراني الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقالت كارين جان-بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى بوسطن “سنترك لأوكرانيا وصف عملياتها، لكن من الواضح أن (قواتها) تقاتل بضراوة لاستعادة الأراضي”.

وأضافت “سنستمر في دعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي”.

روسيا تنسحب من خاركيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها‭ ‬من منطقة خاركيف أوبلاست المحتلة في أوكرانيا غربي نهر أوسكيل.

وأضافت الوزارة في تحديث دوري أن أوكرانيا استعادت أراض تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقالت الوزارة على تويتر إن “النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية”.