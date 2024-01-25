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مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة حذرت إيران سرا من "تهديد إرهابي"

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 25 - يناير - 2024 9:23 مساءً
ايران في مرمى العقوبات الاميركية

محاولات لإحياء الاتفاق بين أمريكا وإيران

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أكد مسؤول أمريكي اليوم الخميس، أن حكومة الولايات المتحدة حذرت إيران سرا من “تهديد إرهابي” داخل حدودها قبل الهجوم الدامي الذي وقع في وقت سابق من يناير كانون الثاني وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ولقي نحو 100 شخص حتفهم وأصيب عشرات في الثالث من يناير كانون الثاني جراء انفجارين عند نصب تذكاري للقائد الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه “اتبعت الحكومة الأمريكية سياسة “من الواجب التحذير” التي طبقتها الإدارات الأمريكية لتحذير الحكومات من تهديدات دامية محتملة. نقدم هذه التحذيرات لأسباب منها أننا لا نريد أن نرى أرواحا بريئة تُزهق في هجمات إرهابية”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد الخبر في وقت سابق اليوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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