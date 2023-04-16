مسؤول أمريكي بارز: مجموعة الدول السبع سيناقشون على الأرجح تبني نهج "مشترك ومنسق" إزاء الصين

قال مسؤول أمريكي بارز في وزارة الخارجية إن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون على الأرجح تبني نهج “مشترك ومنسق” إزاء الصين عندما يجتمعون اليوم الأحد بما سيعكس قلقا لديهم من تحركات بكين.

ويهيمن الملف الصيني على اجتماعات وزراء المجموعة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة كارويزاوا اليابانية. واليابان هي الدولة الآسيوية الوحيد في المجموعة ولديها مخاوف متنامية من نفوذ الصين المتزايد في المنطقة ولديها قلق بشكل خاص من أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد فكرة استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة التي تديرها حكومة منتخبة ديمقراطيا. وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين إن مستقبل الجزيرة مرهون بإرادة شعبها وحده.

وسلطت تصريحات أدلى بها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على اختلافات محتملة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الصين. وحذر ماكرون في مقابلات بعد زيارته للصين هذا الشهر من الانجرار إلى أزمة حول تايوان مدفوعة “بإيقاع أمريكي ورد فعل صيني مبالغ فيه”.

وأثار ذلك ردود فعل، واتخذ مسؤولو السياسية الخارجية بالاتحاد الأوربي نهجا صارما ودعوا الصين الجمعة إلى عدم استخدام القوة ضد تايوان.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين على متن طائرة متجهة لليابان من فيتنام بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المعلومات “هناك قلق مشترك بشأن عدد من التحركات التي تقوم بها الصين”.

وفي فيتنام، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين وعبرا عن رغبة البلدين في توطيد العلاقات في إطار سعي واشنطن لترسيخ تحالفات لمجابهة الصين.

وقال المسؤول الأمريكي إن مناقشة ستدور على الأرجح حول كيفية مواصلة تبني أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى “لنهج مشترك ومنسق” تجاه الصين. وأضاف أن بيانات المجموعة الصادرة مؤخرا تضمنت دعوات لتواصل بناء وصريح مع بكين والإقرار بأن “كل أعضاء مجموعة الدول السبع لديهم علاقات اقتصادية ثنائية قوية” مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.