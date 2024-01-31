مسؤول أمريكي: بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال "الأيام المقبلة"

قال مسؤول أمريكي الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال “الأيام المقبلة”، وذلك في خامس زيارة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق ناقش بلينكن، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، الجهود الجارية لتحرير الأسرى الإسرائيليين وعقد هدنة مطولة في قطاع غزة.

وأتى ذلك خلال حديث بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق ما ذكرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية.

وقال بلينكن، إنه ناقش خلال لقائه، مع نظيره القطري “الجهود الجارية لتحرير الأسرى الإسرائيليين وخلق هدنة مطولة للقتال في قطاع غزة”.

وفي بيان لاحق، أوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا “أهمية تسهيل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس”.

وأعرب بلينكن عن “امتنانه لجهود الوساطة التي لا غنى عنها، والتي تبذلها قطر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على “مواصلة التنسيق الوثيق لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والحث على حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الإنساني”.

وشدد بلينكن على “التزام الولايات المتحدة بمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وتكاملا وازدهارا مع توفير الأمن لإسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

يذكر أن قطر ومصر وواشنطن يواصلون جهودهم بغية التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ويذكر أن جيش الاحتلال يشن حربا وحشية على قطاع غزة منذ أربعة أشهر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يزيد على الـ65 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.