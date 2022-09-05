مسؤول أمريكي: روسيا تستخدم الطاقة كسلاح

اتهم مسؤول في البيت الأبيض روسيا الاثنين، باستخدام الطاقة كسلاح بعد أن أوقفت ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وقال إن العقوبات الأمريكية على موسكو لا تمنع تشغيل خط الإمداد الرئيسي إلى أوروبا.

وأضاف المسؤول “روسيا تستخدم الطاقة كسلاح وهي من قررت إغلاق خط الأنابيب”.

وألقت روسيا باللوم على العقوبات الغربية في التسبب في عرقلة إمدادات الغاز.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا “تتعاون الولايات المتحدة وأوروبا لضمان توفر الإمدادات الكافية، ونتيجة لهذه الجهود، ستكون مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بحلول موسم التدفئة في فصل الشتاء. (لكن) ما زال أمامنا المزيد من العمل لنقوم به”.