مسؤول أمريكي: روسيا تفاوض الراغبين في شراء النفط بأقل من سعر خام برنت

قال والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية (الأربعاء 12-10-2022) إن الولايات المتحدة بدأت تلمس نجاحا بالفعل في مباحثات فرض سقف على أسعار النفط الروسي، إذ تنامى إلى مسامع واشنطن أن الدول تبحث عقد صفقات مع روسيا لشراء النفط بسعر أقل كثيرا من سعر خام برنت القياسي.

وأضاف أديمو أن روسيا تحاول إبرام هذه الصفقات قبل الخامس من ديسمبر كانون الأول موعد سريان حظر الاتحاد الأوروبي على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا.

وتعمل الولايات المتحدة وبقية دول مجموعة السبع على فرض سقف على أسعار شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا لخفض إيرادات النفط الروسي، مع حث موسكو على مواصلة إنتاج النفط.

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعتزم إبقاء معدلات إنتاج وصادرات النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025، مضيفا أن موسكو لن تتخلى عن مكانتها الرائدة عالميا في سوق الطاقة العالمية رغم العقوبات الغربية.

وأشاد بوتين أيضا بمجموعة أوبك+، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وقال إن روسيا تعتزم مواصلة العمل مع منظمة أوبك التي تقودها السعودية.

وقال بوتين إنه لا ينبغي “تسييس” قضية الطاقة المتجددة، واتهم الاتحاد الأوروبي بتقليل الاستثمار في النفط والغاز.