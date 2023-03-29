مسؤول أمريكي: قرارات الفائدة ستتخذ على أساس كل اجتماع على حدة

قال‭‭ ‬‬مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للإشراف المصرفي، الأربعاء، إن المجلس سيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة من الآن فصاعدا على أساس كل اجتماع على حدة، وسيأخذ الظروف المالية في الاعتبار إلى جانب عوامل أخرى.

وأضاف بار أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن انهيار بنك سيليكون فالي “سننظر في البيانات الواردة. سنبحث الظروف المالية المتغيرة، وسنتخذ حكما على أساس كل اجتماع على حدة بشأن هذا القرار”.

وأفاد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي هيأ الأجواء جيدا قبيل المضي قدما في الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي نفذها خلال العام الماضي، لذا ما كان ينبغي أن تفاجئ إدارة أي بنك من البنوك.

جاء ذلك بعد أن أنحى منتقدون باللائمة على المركزي في انهيار بنوك أمريكية بسبب حملة رفع أسعار الفائدة الشرسة التي يقودها.

غير أن بار قال إن نطاق اللوم في الأزمة المصرفية يمتد من المديرين التنفيذيين للبنوك ومشرفي الاحتياطي الاتحادي وغيره من الهيئات التنظيمية.

وأضاف “أعتقد أنه في أي وقت يكون لديك فيه إخفاق مصرفي مثل هذا (بنك سيليكون فالي وسينجنتشر)، فإن إدارة البنك تكون قد فشلت بشكل واضح، وكذلك الجهات الإشرافية والهيئات التنظيمية. لذلك نحن ننظر في كل ذلك”.

أدى انهيار بنك سيليكون فالي وبعد أيام بنك سيجنتشر إلى خسارة أوسع في ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، الأمر الذي أضر بالأسهم وأجج المخاوف من أزمة مالية مكتملة الأركان.