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مسؤول أمريكي: لا توجد دلائل على تقرير روسيا استخدام سلاح نووي

منذ 46 دقيقة
مخاوف من هجوم نووي روسي

مخاوف من هجوم نووي روسي

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قال مسؤول عسكري أمريكي للصحفيين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا دلائل لديها على أن روسيا قررت استخدام سلاح نووي أو سلاح بيولوجي أو سلاح كيماوي، على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من تحذيرات روسية زائفة بوجود مؤامرة أوكرانية لتفجير قنبلة إشعاعية.

وجاءت تعقيبات المسؤول عقب اتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي أمس الأحد واتصال اليوم الاثنين بين كبار الجنرالات الأمريكيين والروس.

تتصاعد مخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا، منذ أن لمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الى ذلك بشكل مبطن لدى ضم أربع مناطق محتلة ردا على خسائر في ساحة المعركة.

وتنامت المخاوف في الغرب من أن الرئيس الروسي قد يلجأ إلى الأسلحة النووية منذ أن رجحت سلسلة هزائم منُيت بها قواته في أوكرانيا كفة الحرب لصالح كييف، وفقا لـ”رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز

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