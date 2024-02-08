مسؤول أمريكي: لهذا السبب لم نخطر العراق مسبقاً بعملية استهداف قيادي في "حزب الله"

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن بلاده لم تخطر العراق بالضربة العسكرية الأمريكية على القيادي في “كتائب حزب الله” في بغداد إلا بعد وقت قصير من وقوعها.

وأضاف المسؤول: “لقد كنا واضحين في البيانات العامة وفي المحادثات الخاصة مع العراقيين أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره”، في إشارة إلى الهجوم القاتل بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وتابع المسؤول أن الإخطار بالضربة مسبقًا لم يكن من الممكن تقديمه بسبب “مخاوف أمنية”، وأضاف أن الضربة كانت مخططة “منذ اللحظة التي أمر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بمراجعة الخيارات” بعد الهجوم على الأردن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت “وسام محمد صابر الساعدي” القيادي في “كتائب حزب الله” المدعومة من إيران في العراق والتي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

وأصدرت “كتائب حزب الله” بيانا نعت فيه الساعدي في وقت مبكر من صباح الخميس (بتوقيت بغداد)، وقالت في البيان إن مقتل الساعدي “يدعونا إلى الثبات على النهج الجهادي”.

وكانت “كتائب حزب الله” أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أوقفت هجماتها وعملياتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة حتى لا تحرج الحكومة العراقية.