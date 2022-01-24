مسؤول أمريكي: مستعدون لمفاوضات عاجلة ومباشرة مع طهران

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن “مستعدة” لمفاوضات مباشرة “عاجلة” مع إيران، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وتأتي الخطوة الأمريكية تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية “جيدة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة “فرانس برس” إن “الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعالية، وهو أمر ملح للتوصل سريعا إلى تفاهم”، محذرا من أنه “لم يعد لدينا وقت تقريبا للتوصل إلى تفاهم”.

وتستضيف فيينا منذ أبريل 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

ورفضت طهران في السابق التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.