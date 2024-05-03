مسؤول أمريكي: نعتقد بإحراز تقدم في محادثات رهائن غزة

قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة: “إن الولايات المتحدة تعتقد بإحراز تقدم في محادثات احتجاز الرهائن في غزة لكن ما زالت تنتظر سماع المزيد في هذا الصدد”.

وتحدث المسؤول بعد أن قال مسؤول في “حماس” لرويترز “إن وفداً من الحركة سيزور القاهرة غداً السبت وسط توقعات بأن تقدم رداً مكتوباً على اقتراح إسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن”.

ويشير مقترح الهدنة المسرّب الذي قدمته مصر، إلى أن “الطرفين أبديا مرونة خلف الكواليس، بعد تعثر المحادثات بينهما على مدى الأشهر الماضية”، فأين وصلت المحادثات؟

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريراً يتضمن ما يجري خلف الكواليس بين الطرفين بشأن مناقشة المقترح الحالي، والذي أكده مسؤولون من مصر و”حماس”، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

ويأتي ذلك في وقت باتت حرب إسرائيل على غزة أمام مفترق طرق، إذ تحاول كلاً من “حماس” وإسرائيل، استخدام ما تملكانه من أوراق ضغط، لتقوية مواقفهما في المفاوضات الجارية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، بينما تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق على أساس مقترح مصر الأخير.