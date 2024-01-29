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مسؤول أمريكي يكشف مخططات بلاده للرد على الضربات المدعومة من إيران

منذ 5 دقائق
صواريخ كروز

صواريخ كروز

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توقع القائد السابق للأسطول الخامس الأميركي، أدميرال جيم ستافريديس، اليوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير، مخططات بلاده للرد على الضربات المدعومة من إيران، على مواقع أميركية.

وقال جيم ستافريديس لمحطة “إن بي سي”؛ إن الخطط المطروحة للرد هي ضرب مواقع داخل إيران بصواريخ “كروز” متطورة”.

وأضاف الأدميرال ستافريديس: “ردّنا قد يستهدف مواقع على الساحل الإيراني ومنصات نفط وغاز إيرانية”.

وارتفعت الأصوات في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، إلى “ضرب إيران”، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد “في الوقت وبالطريقة التي نختارها”، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: “يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع الوكلاء الإيرانيين الذين تفضلهم، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني”.

وأضاف: “إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، لكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل”.

وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ”رد عسكري مدمر”، على ما وصفه بـ”القوات الإرهابية الإيرانية”، واصفا بايدن بـ”الجبان ما لم يفعل ذلك”.

وذكر كوتون: “شجع جو بايدن إيران لسنوات من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا. ترك قواتنا تتعرض للخطر، والآن قتل 3 وأصيب العشرات، للأسف كما توقعت أن يحدث منذ أشهر”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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