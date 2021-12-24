الجمعة 20 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 24 ديسمبر 2021 |
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مسؤول أممي: روسيا تسهم بقسط حيوي في الحفاظ على السلم الدولي

منذ 24 دقيقة

مدير الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد

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أعلن رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، أن روسيا تسهم بقسط حيوي في مكافحة كورونا، وأنها تلعب دائما دورا مركزيا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

وقال شاهد في حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تلعب دائما دورا مركزيا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين”.

وأضاف: “من المهم للغاية أن تكون الدول الكبرى مثل روسيا على الخطوط الأمامية في حل قضايا عصرنا”.

وأكد: “تسهم روسيا أيضا بقسطها الحيوي في الجهود العالمية والدولية لمكافحة كورونا وتقديم مساعدة لعدد من الدول التي أصابتها الجائحة”.

وأشار إلى أن “روسيا كانت تدعو دائما للدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في السياسة العالمية… أرحب بدعم روسيا لعمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها المثمر في عمل كل اللجان الرئيسية الست”.

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