مسؤول أممي يدعو لتوخي الحذر بسبب المكاسب السياسية لليمين المتطرف في أوروبا

دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء إلى توخي الحذر بعد المكاسب السياسية التي حققها اليمين المتطرف في أوروبا، مشيرا إلى تصريحات تحقر من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي في جنيف “علينا توخي الحذر للغاية لأن التاريخ يقول لنا إن التحقير من الآخرين والتقليل من شأنهم في أوروبا تحديدا ينذر بما سيأتي… إنه جرس إنذار يجب أن نقرعه”.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وتجري فرنسا جولة إعادة للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل ويسعى معارضو حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للمهاجرين إلى منعه من الوصول إلى السلطة.

وباعتباره نمساويا أصبحت بلاده معقلا لمعاداة السامية في الثلاثينيات وشاركت في محرقة اليهود بعدما ضمتها ألمانيا النازية في عام 1938، أشار تورك من قبل إلى رغبته في منع وقوع أعمال وحشية في المستقبل في إطار تطلعه للترشح لأعلى منصب متعلق بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وناضل تورك، الذي كان مسؤولا كبيرا سابقا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لسنوات من أجل زيادة حمايتهم.

وأردف قائلا “شهدنا للأسف زيادة في خطاب الكراهية في أوروبا، وزيادة في الخطاب التمييزي، ومن المهم أن يكون الزعماء السياسيون واضحين جدا في أنه لن يكون هناك تسامح على الإطلاق مع خطاب الكراهية أو أي محاولة للتقليل من شأن الآخرين”.

وأرجع تورك سبب صعود السياسات الشعبوية والمتطرفة إلى جائحة كوفيد-19 وعواقبها بما شمل ارتفاع تكاليف المعيشة التي “حرمت شريحة كبيرة من السكان من حقوقها وأصابتها بخيبة أمل”.

وأضاف “الأحزاب السياسية التقليدية لا تفكر أبدا في كيفية قيامها فعليا بعملها للاستجابة لمظالم السكان والدوائر الانتخابية المشروعة”.

وعبَر تورك، الذي قضى نصف فترة ولايته البالغة أربع سنوات مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتضمن مهامه انتقاد الاعتداء على الحريات علنا، عن أمله في إحداث تأثير على قضايا عالمية مثل تغير المناخ من خلال منصبه.

لكنه قال إن الحروب، من بينها تلك التي اندلعت في غزة وأوكرانيا والسودان، أجبرته على الدخول في حالة “إدارة الأزمات”.

وقال “شهدنا أن أمورا أصبحت طبيعية ولم تكن بصراحة متصورة على الإطلاق حتى قبل عامين”.