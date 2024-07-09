مسؤول أممي يدعو للتحقيق في مقبرة جماعية على الحدود الليبية التونسية

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية، وندد في كلمة بالتطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا.

وقال فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أطالب السلطات بالرد سريعا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ”.

وندد بالانتهاكات “واسعة النطاق” ضد المهاجرين واللاجئين، وأكد أن من حق ذوي “من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة”.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في مارس آذار اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا.