مسؤول أممي يزور موسكو لبحث صادرات الأسمدة

أعلن “فاسيلي نيبينزيا” سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أنّ مسؤولًا كبيرًا في المنظمة الدولية سيزور موسكو في الأيام المقبلة “لمناقشة الخطط التي تمكننا من تصدير الأسمدة”.

وفي حديث لرويترز، أشار نيبينزيا الى أنّ “الأسمدة والحبوب لا تخضع للعقوبات رسميا، لكنّ هناك مشاكل لوجستية ومشاكل تتعلق بالنقل والتأمين والتحويلات المصرفية” سببتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي “تمنعنا من التصدير بحرية”.

وقال: “نحن على استعداد لتصدير الأسمدة والحبوب من موانئنا إلى السوق العالمية”، مضيفًا: “فيما يتعلق بصادرات الحبوب الأوكرانية، أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع الأوكرانيين، وليس مع الروس”.

وتابع نيبينزيا أنّه من المقرر أن تناقش المسؤولة بالأمم المتحدة “ريبيكا جرينسبان” الصادرات الروسية خلال زيارة لموسكو.

وجرينسبان هي رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنسقة مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، التي تم إنشاؤها لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

الى ذلك، اشار الى أنه من المقرر أن يزور مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة “مارتن جريفيث” موسكو في أوائل حزيران، لكنه لا يعرف “إلى أي مدى” يشارك جريفيث في المناقشات حول صادرات الحبوب والأسمدة.

وامتنع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن التعليق.