مسؤول أمني إسرائيلي: جولة التصعيد مع غزة تقترب من نهايتها

أكد مسؤول أمني إسرائيلي في تصريح لقناة “12” الإسرائيلية أنه “بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام”، لافتاً إلى أنه “بناء على جلسة الكابينيت التي عقدت اليوم، يقدر أنه بات من الممكن رؤية نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة”، مضيفاً “نقترب من نهاية الجولة وندخل إلى أيام حرجة”، مشيرا إلى أن “انتهاء الجولة سيستغرق عدة أيام”.

القناة الإسرائيلية ذكرت أن “هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين لديهم مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح حركة حماس إنجازا إسرائيل لا ترغب أن تحصل عليه”.

وأشارت إلى أن “مسؤولين في الكابينيت يقدرون انتهاء المعركة عن طريق الوسطاء المصريين وبدون فرض شرط إعادة جثامين الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.